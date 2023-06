Sbalza fuori dal treno in movimento: uomo trovato morto sui binari

StrettoWeb

Una tragedia si è verificata questa mattina presto sulla tratta ferroviaria Pomezia-Santa Palomba-Campoleone. Un uomo è infatti sbalzato fuori dal treno da un finestrino in frantumi ed è stato trovato morto senza vita sui binari della stazione di Campoleone, in provincia di Latina. Ha dato l’allarme un capoturno della Polfer di Termini e il treno è stato poi fatto fermare a Tiburtina.

Gli agenti stanno interrogando coloro che hanno visto l’uomo sul treno anche se nessuno avrebbe assistito al momento della tragedia e per questo la vittima non è stata ancora identificata. Non si cono neanche le telecamere. Ritrovato solo il bagagliaio.