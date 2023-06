Santo Stefano in Aspromonte è un comune cardioprotetto

StrettoWeb

Santo Stefano in Aspromonte è a tutti gli effetti un comune cardioprotetto. La scelta dell’Amministrazione Comunale è stata quella di dotare ogni centro abitato di un defibrillatore liberamente ed immediatamente disponibile sulla via pubblica più centrale, più facilmente e più velocemente accessibile.

Il Sindaco Francesco Malara ha dichiarato che: “prossimità è il nuovo sostantivo vincente della sanità pubblica; sono i servizi sanitari che devono andare dal cittadino e non il contrario; questo ci ha insegnato l ultima pandemia, questa è la migliore riorganizzazione antitetica alla cruda logica dei numeri che divora la dignità dell’ Essere Umano e noi non volendo abdicare alla nostra capacità decisionale sottostando alla perversa realtà quantistica ci batteremo sempre di più per mettere anzi per tenere l’uomo al centro dell’universo li’ dove gli compete”.