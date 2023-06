San Luca, Giuseppe A.R. Silvaggio si dimette da Consigliere e da Vicepresidente del Consiglio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il sottoscritto Consigliere Giuseppe A. R. Silvaggio nato a Vibo Valentia il 06.02.1980 ed ivi residente a Maierato VV in via Cavalieri di Vittorio veneto 75, eletto con la lista Klaus Davi Sindaco, con la presente, rassegna, con effetto immediato, le dimissioni dalle cariche di cui all’oggetto, per sopraggiunti motivi lavorativi e di famiglia. Ringrazia il Sindaco, il Consiglio Comunale, per la fiducia accordatagli e per la stima nei suoi confronti. Un sentito grazie, inoltre, va a tutti i dipendenti comunali”. Così, in una lettera, il Consigliere Giuseppe A. R. Silvaggio, il quale comunica le dimissioni irrevocabili da Consigliere e da Vicepresidente del Consiglio.

“La Sua decisione è frutto di una ponderata e responsabile riflessione, che lo porta a non poter più operare entusiasticamente per il bene della Comunità e a farsi promotore di idee e progetti richiedenti un’assidua presenza e una comprovata identità delle stesse. Ringrazia altresì, tutta la Comunità San Luchese, che, nel corso di questo quadriennio, in maniera affettuosa lo ha accolto con benevolenza e simpatia, mettendosi sempre al servizio della stessa in maniera disinteressata ed entusiastica”.

“Invita il Civico Consesso, guidato dal sindaco Bartolo a portare avanti tematiche molto importanti e proposte di soluzioni di problematiche dallo stesso evidenziate quali:

In data 19.07.2019 progettazione e realizzazione degli attraversamenti pedonali protetti in prossimità delle Scuole ed Uffici Pubblici.

In data 29.06.2020 Istituzione sportello Ce.D.A – ARSAC “ Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese “ presso la casa Comunale, risorsa concreta per il territorio, per l’apparato produttivo agricolo e agroalimentare, per la predisposizione, l’attuazione, e la pianificazione di start- up per il territorio Aspromontano in materia agricoltura, in particolare a favore dei i giovani.

In data 07.04.2021 su iniziativa dello stesso, Istituzione di una Cassetta all’esterno del Municipio per la segnalazione delle problematiche del territorio finalizzata per una gestione celere ed efficace di quanto segnalato e reclamato. Strumento sensibile ed indispensabile, oltre che di stimolo a fare ed operare, a risolvere situazioni di disagio e quant’altro, nonché di aiuto a monitorare e migliorare le qualità dei servizi offerti, se nel caso migliorandoli ed adeguandoli a favore dei cittadini.

In data 15.07.2020 su iniziativa del medesimo ha fatto tappa a San Luca l’associazione nazionale strutture ricettive extralberghiere ASSTRI – il TOUR un “patto” per il turismo “VIENIMIATROVARE”. Primo Tour Nazionale promosso dall’Associazione ASSTRI guidata dal direttore generale dott. Edoardo Lofoco, che, su invito dello stesso consigliere comunale di San Luca, ha stazionato presso il nostro Territorio, per il rilancio della Calabria e dei suoi borghi antichi come San Luca mossi dalla consapevolezza che sia l’unico bene da implementare. Questa iniziativa, nelle intenzioni permetteva a San Luca di diventare una delle tappe del “Cammino Basiliano” che parte da Rocca Imperiale (CS) a Reggio Calabria ( RC).

In data 04.04.2022 richiesta di pubblicazione Bando “𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀 2𝟎𝟐𝟐 “sul sito Istituzionale dell’Ente in riferimento alla Legge di Bilancio 2022 ha reso permanente il bonus cultura 18app, “www.18app.italia.it” , il voucher da 500 euro per i neo- maggiorenni spendibile per : biglietti di rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, musica registrata, corsi di musica, corsi di teatro, corsi di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva.

In data 8 agosto 2022 richiesta di delibera di Giunta “ SICCITA’ 2022” riconoscimento stato di calamità naturale.

In data 09 ottobre 2022 veniva inoltrata dallo stesso Vicepresidente del Consiglio di deliberare la seguente proposta Istituzione Registro Tumori nel nostro Comune. Considerato che un argomento così delicato, con il coinvolgimento di tutti Cittadini, era di estrema importanza, in quanto mirava alla salvaguardia della salute pubblica.

In data 10 febbraio 2023 veniva inoltrata richiesta di delibera di Giunta per attivazione servizio di raccolta trasporto e recupero di oli vegetali usati;

In data 12 aprile 2023 veniva inoltrata richiesta di delibera di Giunta applicazione sperimentale del Baratto Amministrativo (art.118 della Costituzione e art. 24 D.L. 133/2014 convertito con legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”.

In data 14 marzo 2023 veniva inoltrata richiesta di Proposta di conferimento attestazione di “Lodevole Servizio” ai Dipendenti Comunali di San Luca per l’impegno straordinario profuso nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19.

In data 14 marzo 2023 veniva inoltrata richiesta di Proposta di conferimento attestazione di Proposta di Encomio Solenne agli Agenti di Polizia Locale e al Comando Stazione CC Carabinieri di San Luca per l’impegno straordinario profuso nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19″.

“Quanto riportato non vuol essere un’elencazione sterile, bensì un invito ad operare, laddove si ravvisa la necessità e la responsabilità di interventi immediati nel breve, medio e lungo termine, premesso che i problemi e le problematiche inerenti una Comunità da amministrare richiedono il dispendio di energie tese al bene comune della stessa”.

“Concludendo, corre l’obbligo di ringraziare di vero cuore, coloro i quali hanno accordato la loro fiducia nella lista Klaus Davi Sindaco: sapere, che nella mia persona si è visto un elemento degno di rappresentarvi, la riempie di orgoglio: Grazie davvero! Questa fiducia accordatagli è stata per lui faro imprescindibile nell’azione politica e nella Amministrazione del paese di San Luca e gli sarà di aiuto ad agire sempre meglio nelle esperienze di vita professionale e non, che il futuro gli riserverà. Augura, altresì, a colui che subentrerà al posto Suo nell’ambito del Consiglio Comunale ogni bene e tanto entusiasmo per la comunità di San Luca; Rimanendo, sempre, nei limiti del lavoro e della famiglia, a disposizione, per ogni supporto, inerente la mia competenza ed esperienza, augura a tutti buon lavoro e sempre risultati migliori”.