Salvini ribadisce: “il Mes non è uno strumento utile al Paese”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Matteo Salvini ribadisce il suo “no” al Mes, definendo la lettera del capo di gabinetto del ministro del Tesoro Giorgetti “un parere tecnico. Ma gli italiani – ha affermato a Porta a Porta – hanno scelto un governo politico. Questo non è il governo Monti o il governo Draghi. Questo è un governo politico che ha idee politiche. E politicamente continuo a ritenere che il Mes non è uno strumento utile al Paese”.

Il vicepremier ha quindi aggiunto che “qualunque sia l’esito della votazione in Parlamento io da democratico rispetterò questa votazione. Ma personalmente ritengo che le strade per finanziare il nostro Paese siano altre. Con le emissioni dei buoni del Tesoro – ha proseguito quindi Salvini – il mio debito è in mano agli italiani. Il Mes è un meccanismo straniero, e non vorrei che i soldi dei risparmiatori italiani andassero a sostenere buchi da altre parti”.