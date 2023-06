Salario minimo: Schlein, ‘mobilitazione nel Paese, lavoro con altre opposizioni’

StrettoWeb

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Lanceremo una mobilitazione nel Paese” sul lavoro minimo “ma non soli, stiamo lavorando in Parlamento anche con le altre forze di opposizione perchè tutte hanno delle proposte sul salario minimo. A noi interesse essere unitari. Lavoro e povero non debbono più stare nella stessa frase”. Così Elly Schlein al Tg1. La segretario del Pd inoltre parla del dl Lavoro del governo auspicando che il taglio del cuneo fiscale “non sia per pochi mesi” e stigmatizzando le msiure sul lavoro che “aumentano la precarietà”.