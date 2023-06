Ryanair, 4 ore di ritardo sul volo Torino-Lamezia: ennesimo disagio per i passeggeri della compagnia

StrettoWeb

Altro volo, altro ritardo: la compagnia Ryanair colpisce ancora, creando disagi ai passeggeri i quali, soprattutto in vista delle vacanze, affollano i nostri aeroporti. Hanno dovuto fare i conti con un ritardo di 4 ore i passeggeri del volo FR927, partito da Torino e con destinazione Lamezia Terme. L’ennesimo disguido che ha costretto i viaggiatori a sostare ore all’aeroporto di Torino e che sono rientrati in Calabria sono in tarda serata, alle 23:18 e non alle 16:55 come inizialmente stabilito. I passeggeri, come informa l’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, “possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possono essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004”