Ryanair l’ha fatto ancora! Oltre 3 ore di ritardo per il volo Crotone-Bologna, passeggeri esasperati

Ancora disagi per i passeggeri della compagnia Ryanair, in particolare per coloro che scelgono di partire dagli aeroporti calabresi. Una giornata da incubo quella di ieri, 22 giugno, per i viaggiatori del volo FR5117 in partenza da Crotone con destinazione Bologna. Centinaia di passeggeri hanno visto la loro tratta spostarsi di ora in ora sul tabellone delle partenze: l’orario di imbarco era previsto per le 12:10 ma, per problemi relativi alla compagnia aerea, il velivolo ha accumulato più di tre ore di ritardo, arrivano a Bologna solamente alle 17 del pomeriggio. Una situazione davvero insostenibile, soprattutto con l’arrivo delle vacanze e milioni di italiani che decideranno di raggiungere le mete estive con la famosa compagnia low-cost.