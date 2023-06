Russia: Lavrov, ‘manterremo nostra presenza militare in Africa’

StrettoWeb

Mosca, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) – La Russia prevede di mantenere la sua presenza militare, in gran parte costituita dal gruppo di mercenari Wagner, in Mali e nella Repubblica Centrafricana. Lo ha dichiarato alla tv di Stato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, aggiungendo che, su richiesta dei governi competenti, “diverse centinaia di militari stanno lavorando nella Repubblica centrafricana, diciamo come istruttori, e questo lavoro continuerà”.

Come ha riconosciuto Lavrov, la maggior parte del personale che lavora sia nella Repubblica Centrafricana che in Mali è legato a Wagner, che ha organizzato un improvviso ammutinamento nel sud della Russia ed è avanzato verso Mosca durante il fine settimana. Lavrov ha detto che la speculazione che la Russia potrebbe porre fine alla sua presenza militare in Africa era propaganda occidentale.