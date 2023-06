Russell Crowe in Calabria, il volto de “Il Gladiatore” non vede l’ora: “sono molto contento”

StrettoWeb

Un italiano chiarissimo, limpidissimo, per annunciare il suo tour italiano, in partenza dalla Calabria. Il protagonista è Russell Crowe, l’attore neozelandese volto dello storico film “Il Gladiatore”. La star hollywoodiana sarà al Teatro Politeama di Catanzaro, il 20 giugno, in occasione del 20° anniversario del Magna Graecia Film Festival. Si esibirà con il suo gruppo Indoor Garden Party, affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorraine O’Reilly, e da lì si sposterà poi in tutta Italia, tra Taranto, Firenze, Roma, Bologna.

Lo ha annunciato lui stesso, sui canali social, con un italiano – appunto – abbastanza chiaro: “buongiorno o buonasera – dice – sono molto contento di aprire il tour italiano con la mia band da Catanzaro e celebrare i 20 anni del Magna Graecia Film Festival. Vi aspettiamo il 20 giugno al Teatro Politeama. Poi il 22 saremo a Taranto, il 24 a Firenze, il 25 a Roma, a Cinecittà, e il 27 a Bologna”.