Il macabro episodio che ha scosso Roma: ragazza uccisa e buttata in un carrello della spesa che “grondava sangue”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un episodio macabro e scioccante ha scosso ieri sera Roma. Una ragazza romana minorenne, infatti, è stata trovata morta dentro un carrello della spesa, accanto a un cassonetto dell’immondizia a Primavalle. La giovane sarebbe stata uccisa a coltellate e poi trasportata in strada. Sul caso indagano la Squadra Mobile e il Commissariato locale, anche sulla base della segnalazione arrivata da un cittadino, che ha chiamato il 112 dopo aver visto un giovane portare fuori da un condominio un carrello con del sangue che sgocciolava.

Il presunto assassino è stato arrestato. Anch’egli sarebbe un minorenne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma. In base a quanto ricostruito la giovane – Michelle Maria Causo – avrebbe tentato di difendersi, seppur i fendenti l’abbiano raggiunta in varie parti del corpo. Maggiori risposte si avranno dall’autopsia. I due non erano fidanzati ma, secondo alcune testimonianze, si frequentavano da un po’.