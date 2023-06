Rocco Papaleo, Palmi e la “pancetta di dinosauro”: “ci morirei” | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La pancetta di dinosauro ce l’hai? Te la mangi?”. “Io muoio per questa pancetta“. Simpatico scambio di battute, sui social, tra Roberto Papalia e Rocco Papaleo. Quest’ultimo si trova a Palmi: è, infatti, il protagonista di “U.S. Palmese”, il film che in queste settimane si sta girando nella provincia reggina e che vede in primo piano la principale e storica squadra di calcio cittadina.

L’attore lucano, tra una ripresa e l’altra, è stato anche ripreso mentre si trovava immerso tra i sapori di Roberto Papalia, “innamorandosi” della “pancetta dinosauro”, come da lui stesso dichiarato dopo aver annusato lo stesso salume e come si può vedere dal video in evidenza.