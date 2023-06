Riunione a Roma tra il Ministero dell’Interno ed il Comune di Vibo Valentia

StrettoWeb

Si è appena conclusa, a Roma, la riunione svoltasi al Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali tra il Comune di Vibo Valentia e il ministero dell’Interno. L’incontro, presieduto dal direttore centrale per la Finanza Locale Antonio Colaianni, affiancato dalla dott.ssa Rossella Valentino, è servito a chiarire meglio i complessi aspetti della situazione che riguarda il Comune di Vibo Valentia alla luce della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

“Con il direttore e i funzionari del ministero – afferma a margine della riunione il sindaco Maria Limardo – si è convenuto di proseguire nella strada della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per ripianare il disavanzo che emerge dal rendiconto di gestione 2022. Tuttavia ciò non toglie che nel lasso di tempo successivo, ovvero nei 90 giorni dalla data di avvio della procedura, possano essere adottate misure straordinarie per la città di Vibo Valentia che al momento sono allo studio e che necessitano di un confronto con il ministero dell’Economia e finanze”.