Rifiuti abbandonati: individuati i furbetti che seminavano immondizia nel cosentino

Rifiuti abbandonati nella zona del cosentino, da Scalea a San Nicola Arcella. Immondizie con materiali di scarto edili, pericolosi e non, disseminati per la strada a bordo di un furgone bianco. Ed è proprio dall’avvistamento del mezzo che sono partite le indagini della stazione dei Carabinieri Forestale i quali, ricostruendo l’attività illecita attraverso una capillare rete investigativa, sono riusciti a risalire ai responsabili. Tre furbetti di Scalea, dopo piccoli lavori di manutenzione, gettavano per strada gli scarti del loro operato. A seguito della scoperta, il furgone è stato posto sottosequestro e i responsabili, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Paola, sono stati denunciati per “attività di gestione dei rifiuti non autorizzata”.