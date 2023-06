Rende: successo per il Rotary Day Run

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A Rende lo sport è sinonimo di accessibilità e bene comune. Grande partecipazione stamane a via Rossini per la maratona dell’area urbana con la sesta edizione del Rotary Day Run. La tradizionale corsa a scopo umanitario, promossa dal Rotary Club di Rende e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha visto la larga partecipazione da parte di atleti, i giovani atleti paralimpici della Federazione regionale Isdir e cittadini che si sono cimentati nel percorso a giro unico.

L’evento, presenziato dalla vicesindaca Marta Petrusewicz, accompagnata dai consiglieri Marisa De Rose e Giovanni Gagliardi, includeva infatti un doppio appuntamento: una gara di 10 km per atleti agonisti e non e una corsa a passo libero di 2 km aperta a tutti.

La corsa è stata anche occasione per la raccolta fondi da devolvere alla Rotary Foundation per il progetto “End polio now”. La gara, indetta dalla Fidal (Federazione Italiana d’Atletica Leggera), è stata organizzata in collaborazione con l’Asd Cosenza K42, una edizione, questa di oggi, valevole come 5^ prova CDS corsa su strada master Fidal Calabria.

“Per Rende, Città Europea dello Sport 2023, è stata giornata all’insegna della condivisione dei valori inclusivi dello sport che ha visto un lungo fiume colorato di appassionati agonisti e non trascorrere una mattinata all’aria aperta, all’insegna dell’allegria e del divertimento”, ha sottolineato la vicesindaca Marta Petrusewicz.