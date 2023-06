Reggio, settimana all’insegna della poesia per l’Associazione Culturale Anassilaos

StrettoWeb

Una settimana all’insegna della poesia per l’Associazione Culturale Anassilaos, che nella settimana che si apre incontrerà tre poetesse e l’ultima produzione in versi con la partecipazione della Responsabile Poesia di Anassilaos Pina de Felice e l’intervento della prof.ssa Francesca Neri, critico letterario e studiosa di letteratura.

Si comincia martedì 27 giugno presso lo Spazio Open alle ore 18,00 con Caterina Adriana Cordiano e la sua raccolta “Poesie scritte per gioco” (Il Convivio editore) un titolo semplice, ma che allo stesso tempo nasconde una certa complessità. Se infatti si mette in relazione il termine “gioco” (che rimanda a una sorta di divertissement letterario) ai temi e ai motivi della raccolta, si può immediatamente notare come l’aspetto ludico, se così possiamo definirlo, non è proprio nelle corde dell’autrice. Ci si trova di fronte ad una silloge in cui vengono affrontati argomenti importanti relativi all’essere e all’esserci, per mutuare due termini heideggeriani. Le poesie scritte per gioco, dunque, si dimostrano essere dei lampi di riflessione, nei quali simboli e metafore si alternano per indagare se stessi e il mondo, la società e l’infinito.

Sempre allo Spazio Open sabato 1 luglio (ore 18,00) l’Anassilaos incontrerà Raffaela Condello e la sua ultima raccolta di versi “Profumo di zagara bianca/L’eloquenza dell’anima” una silloge di poesie attraverso le quali l’autrice fa emergere l’eloquenza dell’anima come un cuore pulsante addolcito o amareggiato da una fame o una sete che respira l’aria della vita e, con un attento sguardo, dibatte il presente e non dislega il passato e il futuro. Tra le righe di ogni poesia la presenza di pianto e riso rivelato da un io che s’intrinseca tra le meraviglie della vita e i misteri della morte: è l’anima che parla, or erge i ricordi or li cancella come quel vento che scuote i rami di una quercia ma non tocca le radici dove, nella terra, è ancorata. Mercoledì 28 giugno, alle ore 19,00 presso le Vie del Gusto sarà la volta della poetessa Mimma Licastro Minniti e della sua ultima fatica letteraria “Percorsi di-versi” (Città del Sole), incontro al quale prenderanno parte Marilù Laface e Daniela Scuncia.

Una poesia – scrive Caterina Silipo che ne ha curato la prefazione e interverrà all’incontro – che risulta abbastanza armoniosa e si presenta asciutta… senza sperimentazioni ed ermetismi, dove i contenuti lasciano un segno e innervano l’intero progetto di scrittura della poetessa che, nella sua semplicità ed umiltà, possiamo definire un meraviglioso percorso di emozioni che esprime una poesia autentica.