A Reggio Calabria la prima uscita pubblica del nuovo Presidente della Commissione parlamentare antimafia

Venerdì 30 giugno 2023, a Reggio Calabria, con inizio dei lavori alle 10.30, la prima uscita pubblica del nuovo Presidente della Commissione parlamentare antimafia, on. Chiara Colosimo, che, con il dottor Massimo Mariani, Prefetto di Reggio Calabria e altre alte autorità dello Stato, interverrà all’Assemblea delle Associazioni aderenti alla FAI – Federazione nazionale dell’Associazioni antiracket e antiusura italiane, presso la sede dell’impresa Tecnoappalti Italia Srl di via Cipollaccio in Gallina di Reggio Calabria.

L’Assemblea, organizzata dalla FAI nazionale, dall’Associazione Antiracket FAI Reggio Calabria e da ANCE Reggio Calabria, di cui si allega il programma, sarà aperta dall’intervento di saluto del Prefetto di Reggio Calabria dott. Massimo Mariani, interverranno: il presidente della FAI nazionale, Luigi Ferrucci, il presidente della Associazione antiracket FAI Reggio Calabria, Francesco Siclari, il presidente dell’ANCE di Reggio Calabria, Michele Laganà, il titolare dell’impresa Tecnoappalti Italia Srl e segretario dell’Associazione antiracket FAI Reggio Calabria, Herbert Nunzio Catalano, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dott. Giovanni Bombardieri, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò, l’On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno.

L’intervento conclusivo è affidato all’on. Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dell’attuale XIX legislatura della Repubblica Italiana. L’evento sarà moderato dal dott. Tano Grasso, presidente onorario della FAI nazionale.