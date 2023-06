Reggio: al Terminal Botteghelle di ATAM la presentazione dei nuovi voucher per la mobilità sostenibile

StrettoWeb

Si terrà venerdì 23 giugno alle ore 10:00 a Reggio Calabria, presso la sala conferenze del Terminal Botteghelle di ATAM, la presentazione dei nuovi voucher per la mobilità sostenibile con l’erogazione di incentivi per l’acquisto di titoli di viaggio digitali per il rilancio e la promozione del trasporto pubblico locale sostenibile nella Città di Reggio Calabria. La misura, recentemente approvata dalla Giunta comunale, è stata programmata nell’ambito delle attività finanziate attraverso il Pon Metro 2014-2020 – React EU, con il Progetto RC. 6.1.2.b.2, CUP H39I23000380006, prevede l’erogazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Domenico Battaglia, l’assessore Società comunali, Francesco Gangemi, l’Assessora con delega ai fondi REACT-EU, Giuggi Palmenta, e l’Amministratore delegato di Atam Giuseppe Basile.