Reggio: la DATA del Premio Simpatia della Calabria 2023

“La sedicesima edizione del Premio Simpatia della Calabria”, dichiara il

presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “si svolgerà il prossimo 29 Settembre, alle ore 18.30, in un’importante location della città, che comunicheremo qualche giorno prima con una conferenza stampa dedicata”. Storia, Cultura e Tradizione sono il legame che l’Associazione

Incontriamoci Sempre ha con personaggi Calabresi, o di origine, che

danno lustro alla nostra meravigliosa terra.

“Negli anni”, prosegue Strati, “illustri personaggi sono stati insigniti

con il prestigioso orologio da tasca Perseo dei primi del 900, simbolo

della nostra Associazione e della storia FS nel nostro Paese. Le

creazioni Orafe del Maestro Michele Affidato sono, altresì, un’icona

importante dell’evento, che da molto tempo ha varcato i confini della

Calabria per il prestigio e per la sapiente organizzazione, che ha

inizio diversi mesi prima”.

Per la sedicesima edizione, il Direttivo di Incontriamoci Sempre ha

deciso, all’unanimità, di insignire per il 2023:

– La Professoressa Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice

dell’Università La Sapienza di Roma, prima donna a ricoprire la massima

carica Accademica alla Sapienza e la prima Rettrice eletta in un grande

Ateneo Italiano;

– la Dottoressa Alessandra Tavella, Presidente Provinciale di Reggio

Calabria di UNICEF Italia;

– l’Architetto Designer Stefano Trapani, che da tempo opera da

protagonista soprattutto all’estero, in particolar modo a Parigi, ed è

annoverato tra i più quotati designer del mondo. E’ stato molto

impegnato nella sua ultima collezione “The essence of Experience” al

forum sul Design Internazionale, che riunisce i più influenti

collezionisti, galleristi, designer, curatori e critici di tutto il mondo;

– il dott. Claudio Ligato, stilista di livello internazionale. Dopo aver

collaborato con grandi stilisti come Versace, Gaultier, collabora con

Roberto Cavalli e diviene responsabile della prima linea Class Cavalli

della Maison. Collabora attualmente con lo stilista Elie Saab, che veste

personalità come Lady Gaga, Madonna, Julia Roberts, Angelina Jolie,

Jennifer Lopez, Penelope Cruz, la Principessa di Giordania. La società,

con sede a Beirut, e Claudio crea tra Beirut e Milano, dove riveste la

carica di Stilista e Capo Progettista.

“Molte personalità dell’imprenditoria Calabrese”, conclude Strati

“saranno presenti a questo importante evento del 29 Settembre, che aprirà ufficialmente la stagione 2023/2024 dell’Associazione incontriamoci Sempre per il volontariato. Testimonial della Manifestazione sarà il maestro orafo Michele Affidato. Alla conduzione, il bravissimo Marco Mauro, meritevole di calcare i palchi di prestigiosi e importanti eventi Nazionali”.