Reggio: ennesimo riconoscimento per il “Panella-Vallauri”, che si aggiudica il Premio “Apollo School”

Anche quest’anno l’ITT Panella-Vallauri, guidato dalla Dirigente Prof.ssa Teresa Marino, ha partecipato al concorso “Premio Letterario APOLLO SCHOOL” per la sezione YOUNG. Gli alunni della classe 5ªA indirizzo Elettrotecnica e della classe 2A indirizzo Meccanica, hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa promossa dall’Associazione Nuovi Orizzonti.

Tale associazione promuove la cultura della lettura quale unico mezzo di crescita e sviluppo economico e sociale di un territorio e di un popolo, offre ai giovani studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività e stimolare il confronto attraverso la condivisione di conoscenze, riflessioni ed emozioni, al fine di favorire il processo di maturazione e di crescita individuale di ciascuno e valorizzare le eccellenze.

I ragazzi, lavorando in gruppi, hanno redatto cinque elaborati di narrativa inediti. Mercoledì 31 maggio, presso Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana, si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto gli alunni Antonio Dromì, Mallouk Sofian e Anselmo Antonino Speranza della classe 5ªAE, con il racconto “Una strana settimana”, aggiudicarsi il primo premio (una borsa di studio, una targa e la realizzazione di un cortometraggio ispirato al loro lavoro). E’ l’ennesimo riconoscimento per gli studenti dell’ITT Panella-Vallauri che esprimono la loro creatività e applicano le loro competenze non solo in campo tecnico ma anche in quello letterario.