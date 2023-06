Reggio Calabria: scatta l’orario estivo per i parcheggi a pagamento | INFO e COSTI

StrettoWeb

Da sabato 1 Luglio, a Reggio Calabria, scatta l’orario estivo per i parcheggi a pagamento (strisce blu) sul Lungomare Falcomatà, nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e la Stazione Centrale, Viale Zerbi, Via dei Giunchi. Si pagherà 1 euro l’ora (frazionabile) dalle 7:30 alle 24:00, esclusi i giorni festivi. Il nuovo orario sul lungomare rimarrà in vigore fino al 15 settembre.

Atam invita “a sostare utilizzando la nostra App, #ATAM trasporti e #sosta, attraverso la quale potrete frazionare la sosta, ma soprattutto nel caso in cui doveste prolungarla lo potrete fare anche in remoto, senza dovervi recare fisicamente al veicolo. Rimane invariata la regolamentazione delle altre zone”.