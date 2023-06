Reggio: lo storico Giuseppe Caridi nuovo atteso ospite di “A las siete de la tarde”

StrettoWeb

Lunedì 19 giugno p.v., alle ore 19.00, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri denominato ‘A Las siete de la tarde’, organizzato dal Circolo culturale Rhegium Julii.

Ospite della serata lo storico Giuseppe Caridi, già ordinario di storia moderna presso l’Università di Messina, da tempo applicato alla stesura di libri che si ispirano a diverse vicende storiche correlate al territorio e, più in generale, al Regno delle due Sicilie. Autore del romanzo Ferrante Re di Napoli – Quando il potere era al Sud (Rubbettino editore), nel corso della serata sarà presentato dal saggista Alfredo Vadalà e dallo storico Fabio Arichetta. Caridi è Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Vice Presidente del Circolo Rhegium Julii e Direttore della “Rivista storica calabrese”. Insegna Storia dell’Europa presso la Scuola Superiore per mediatori linguistici di Reggio Calabria.

Ha pubblicato tra l’altro: La spada, la seta e la Croce. I Ruffo di Calabria dal 1III al XIX secolo (1995, S.E.I), Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a napoli e le attese deluse (2007, Rubbettino), Carlo III (2014, Rubbettino), Francesco di Paola (2016, Rubbettino), Reggio Calabria, Storia di una Città sullo Stretto (secoli XIV-XIX) (2017,Città del sole), Alfonso il Magnanimo (2019, Rubbettino); Gli Aragonesi di Napoli (2021, Rubbettino).