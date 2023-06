Reggio: interdizione al traffico di via Lia a causa di lavori, scatta la denuncia

StrettoWeb

“Nella giornata di domani (23 giugno) mi recherò presso gli Uffici

competenti per sporgere formale denuncia nei confronti del Comune

di Reggio e di altri eventuali soggetti responsabili per il rischio che

comporta per la pubblica incolumità l’interdizione al traffico

veicolare, dal 23 (la data prevista era invero il 22) al 26 giugno della

piccola strada di Via Lia Diramazione Vico I nr.19, unico accesso a tre

condomini densamente popolati, per una risistemazione fognaria”, è quanto afferma Stefano Iorfida.

“Si tratta – si precisa – di un solo accesso, chiuso il quale per ben quattro giorni sarebbe impedito l’eventuale intervento di qualsiasi mezzo di pubblico soccorso (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell’Ordine). L’indifferenza e la superficialità con le quali si affrontano lavori, pur indifferibili, senza tenere in conto possibili alternative (chiusura in ore diurne della via e ripristino della percorribilità nella ore notturne) al fine di evitare gravi rischi all’incolumità dei cittadini lascia interdetti qualsiasi reggino ma soprattutto rende indispensabile l’intervento di ogni Autorità competente (Prefettura in primis) al fine di scongiurare pericoli possibili”, conclude Iorfida.