Reggio: il Circolo “L’Agorà” organizza la presentazione del saggio storico “Gli Spinelli e le nobili famiglie di Seminara”

Il prossimo 9 Giugno sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la presentazione del libro “Gli Spinelli e le nobili famiglie di Seminara” del dott. Santo Gioffrè. Si tratta del primo saggio storico pubblicato dallo studioso pubblicato nel 1999. Un intreccio tra micro e macro storia: le Crociate, la battaglia di Lepanto, il terremoto del 1783, così come alle nobili famiglie dei D’Alessandro, D’Aquino, Franco, Grimaldi (Marchesi di Seminara), Marzano, Mezzatesta, Romano, Rossi, Sanchez (degli antichi Signori di Toledo), queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte del dott. Santo Gioffrè, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”. Seminara, come ogni altra città o paese, ha avuto nel tempo flussi immigratori ed emigratori. Essendo la Seminara storica sorta nel 951 d. C., per immigrazione della sua popolazione in prevalenza dalla distrutta Taureana, secondo quanto si tramanda, ma con scarsità di fonti dirette e circostanziate, tutte le principali famiglie nel ricostruire le loro origini ci riportano altrove. I Grimaldi a Genova, gli Aquino, secondo alcuni studi, sono da collocare agli Aquini dell’antica Roma, ai Mezzatesta di Tropea. Era una particolare esigenza, se non addirittura una necessità per ogni famiglia nobile rivendicare ascendenze le più remote ed illustri possibile. Quel che possiamo dire per i Mezzatesta di Seminara è che è documentale il loro radicamento in Seminara nelle fonti documentali più antiche. Ritornando al percorso letterario del saggio storico “Gli Spinelli e le nobili famiglie di Seminara”, si tratta, in buona sostanza, del primo saggio storico pubblicato dallo studioso pubblicato nel 1999. Un intreccio tra micro e macro storia: le Crociate, la battaglia di Lepanto, il terremoto del 1783.

Queste alcune delle cifre che saranno analizzate dal dott. Santo Gioffrè, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”. Medico e scrittore calabrese, è stato consigliere nel suo comune di origine, Seminara, e assessore alla Cultura della provincia di Reggio Calabria. Nel 2015 è commissario straordinario dell’Asp reggina. È autore, tra gli altri, di Artemisia Sanchez (Mondadori, 2008) da cui la Rai ha tratto una fiction televisiva di grande successo. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 9 giugno.