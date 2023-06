Reggio Calabria: è Rosaria Livoti la nuova presidente Fidapa per il biennio 2023 – 2025

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lunedì 12 giugno, presso l’Hotel Palace, si è tenuta l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali della FIDAPA sezione di Reggio Calabria- BIENNIO 2023-2025. L’Assemblea è stata presieduta dalla Presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sud Ovest, Pina Genua Ruggiero, mentre la socia Mimma Curatola, coadiuvata da Angela Vadalà e Maria Francica, ha presieduto la commissione elettorale.

Queste le nuove cariche sociali: Presidente: Rosaria Angela Livoti, vice presidente: Teresa Alfieri, segretaria: Angela Puntorieri, tesoriera: Eleonora Praticò, past president: Monica Falcomatà. Revisori dei conti: Laura Sergi – Renata Poeta Melissari – Romeo Caterina. Consigliere: Wanda Albanese – Ada Conti – Maria Rosaria Alampi – José Marrara – Maria Domenica Crea – Laura Gangemi. Queste ultime entreranno in carica dal 1° ottobre per iniziare un nuovo percorso. Rosaria Livoti ha fine elezioni ha ribadito come in questi due nuovi anni cercherà di mantenere e promuovere la mission Fidapa ovvero ciò che è la finalità della Federazione promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti e creare uno spirito di squadra autentico non dimenticando la tradizione storica della Fidapa a Reggio Calabria, guardando sempre verso il futuro.