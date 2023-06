StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A Reggio Calabria le condizioni delle strade sono in costante peggioramento e chi di dovere non interviene per mettere in sicurezza le pericolose voragini che creano pericoli per gli automobilisti e centauri. Nelle immagini a corredo dell’articolo vediamo le condizioni in cui versa il Ponte della Libertà – Piazza Mino Reitano con una buca profonda segnalata da un cassonetto dell’immondizia ed un cielo incantevole sullo sfondo.