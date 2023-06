Reggio Calabria, volontari a lavoro per ridare decoro alla spiaggia del Parco Lineare Sud

StrettoWeb

Giornata di ordine e pulizia a Reggio Calabria grazie ai volontari delle parrocchie dell’Itria e del Soccorso che da questa mattina stanno lavorando per ridare decoro alla spiaggia del Parco Lineare Sud.

I volontari stanno ripulendo la spiaggia in vista dell’estate e armati di guanti e rastrelli stanno rimuovendo tutti i rifiuti presenti per consentire ai bagnanti un’estate migliore e per dare l’opportunità di vivere la spiaggia al meglio.

Purtroppo però poi c’è sempre chi fraintende il senso civico lasciando i bisogni del proprio cane appesi al cartello “si prega di raccogliere i rifiuti” che chiaramente non va solo interpretato nel senso letterale del termine ma va anche rispettato … raccogli e getta e non raccogli e lascia appeso al cartello…