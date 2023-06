Reggio Calabria, l’USPP in visita nelle carceri: “tutelare il lavoro della Polizia Penitenziaria”

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, presso i plessi dell’istituto penitenziario “G. Panzera” di Reggio Calabria (Arghillà e San Pietro), si è svolta la visita sui luoghi di lavoro seguita da un incontro tra il Direttore Dott. Giuseppe CARRA’ e la delegazione guidata dal Presidente Dottor. Giuseppe MORETTI, e composta dal Vice Presidente Dottor Francesco LAURA ed il Delegato Regionale Alfredo LIOTTA, che hanno incontrato anche il Provveditore Regionale al quale hanno esposto tutte le seguenti principali problematiche che affliggono la vita all’interno di entrambe le strutture carcerarie.

Per quanto concerne il plesso Arghillà, sono state rilevate ed esposte le seguenti criticità:

1. Continui soprusi e aggressioni da parte dei detenuti ivi ubicati, i quali continuano a permanere impunemente nella stessa sezione detentiva, piuttosto che essere allontanati con i dovuti provvedimenti dai superiori uffici a causa dei ritardi nell’amissione dei provvedimenti adeguati. A fronte di ciò viene svilita l’autorevolezza del poliziotto

penitenziario che oltre al fatto che subisce uno stress post traumatico, si deve recare al lavoro con la paura di dover affrontare situazioni

2. Gravissima la condizione che vivono gli agenti in riferimento al pernottamento dovendo soggiornare presso uno stabile posto ALL’INTERNO DELL’AREA SICUREZZA, in luoghi che risultano esse celle detentive adattate a camere di pernottamento in assenza di un bagno interno e di climatizzazione adeguata oltre che di tutto il mobilio necessario. Assolutamente inaccettabile la condizione in cui si trova il personale che dovrebbe usufruire di camere esterne alla struttura e di una caserma, mai costruita nonostante i 10 anni dall’apertura della

struttura.

3. La capienza regolamentare dei detenuti è di 302 posti, per poi arrivare alla soglia di pre-sovraffollamento di 377: al momento si rasentano i 400 detenuti presenti e la situazione sembra non voler attenuarsi, posto che continuano ad arrivare nuovi giunti da ogni dove, tra altri istituti e nuovi titoli di custodia, ciò fatto blasone di drammatica insostenibilità burocratica e operativa. Questa situazione di sovraffollamento determina un sovraccarico di lavoro abnorme considerato che nella sezione detentiva opera un agente costretto a fare in ogni turno molti chilometri nella stessa sezioni lunghe oltre 100 metri con la presenza di oltre 100 detenuti e turni da otto ore se non più.

4. La sezione che in epoca pre-pandemica ospitava i detenuti a regime ex art. 21 O.P. (che al momento sono ubicati in sezione comune, insieme agli altri detenuti MEDIA SICUREZZA), poi divenuta per convenienza di struttura “Sezione Covid19”, non è più tornata agli antichi fasti bensì è divenuta sezione di opportunità/osservazione psichiatrica: al momento trovano ubicazione un detenuto sottoposto a regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis OP, un paio di soggetti sottoposti a Esclusione all’Attività in Comune e quei detenuti che non

possono essere posti a vita comune e che permangono in alquanto remota attesa di allontanamento. Si consideri che i tafferugli posti continuamente in essere dai detenuti facinorosi in quella sezione, posta alle spalle del corridoio degli uffici, disturbano non poco le normali attività burocratiche, già aggravate dall’aggiuntiva mole di lavoro posta dal sovraffollamento.

5. La sicurezza dell’istituto è pregiudicata da un esiguo numero di personale operatore, il quale riesce con difficoltà e grazie all’abnegazione degli operatori in servizio a garantire livelli

sempre al limite minimo..

Il plesso “S. Pietro” non presenta meno problematiche:

1. In seguito al fallimentare sistema sanitario in atto vigente nel territorio, si segnala anzitutto l’ennesima chiusura della Sezione ARGO di osservazione psichiatrica, allo stato inagibile perché distrutta dai detenuti pazienti psichiatrici che sono stati ivi ubicati, causando

un’ingente quantità di danni durante la loro degenza, al fine di essere sottoposti all’osservazione sanitaria. Attualmente la sezione rimane chiusa fino a data da destinarsi, non essendo stato stabilito un tempo definito per l’inizio dei lavori di ripristino, osservando i previsti parametri europei e quanto disciplinato dalla circolare ministeriale datata novembre 2006. Questo comporta un’allocazione di detenuti con problemi psichiatrici anche all’interno di sezioni ordinarie complicando l’attività degli operatori di polizia penitenziaria.

2. Una rilevante carenza di personale è stata registrata nel locale nucleo traduzioni cittadino, avente sede in questo plesso, alla data odierna a fronte di un previsto numero di 41 unità, sono infatti presenti 28 operatori (comandante inclusa) a dover sopportare massacranti turni

di servizio e relativi straordinari, questi ultimi dell’ordine molto superiore alle tre ore previste da vigente normativa attuale. Medesimi operatori si vedono sballottati tra i due plessi della Direzione a dover tradurre detenuti destinati a processi, permessi di necessità, piantonamenti e visite ambulatoriali.

3. La pianta organica del quadro permanente si conforma a n. 190 unità previste, a fronte di n. 175 unità amministrate ma realmente operative sono operativi n. 153 operatori, evidenziando dunque la forte carenza di personale che attanaglia il reparto di Polizia Penitenziaria il quale, parimenti al nucleo traduzioni e piantonamenti, si vede costretto a trattenersi in servizio oltre i canonici tempi disciplinati dal vigente contratto nazionale.

L’USPP provvederà a dettagliare il vertice dipartimentale su quanto rilevato chiedendo un urgente incontro anche con il sotto segretario con delega alla polizia penitenziaria per chiedere un urgente

intervento al fine di TUTELARE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA e garantirne il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali senza che ogni giorno corra rischi per la propria incolumità.