A Reggio Calabria “Un’estate…differente”: gli eventi dell’Associazione Attendiamoci per giovani di ogni età

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Estate: tempo di libertà e opportunità, tempo di relax, utile per esplorare nuovi orizzonti, sviluppare passioni, motivarsi e ri-motivarsi. Tempo di sintesi e programmazione. In una parola: tempo. Tempo prezioso che in un attimo può diventare occasione persa. Persa dai giovani, poco stimolati e schiacciati dalla noia cui troppo spesso sono abituati. Persa da quegli adulti, che ai giovani dovrebbero pensare con concretezza e passione.

A partire da questi assunti, l’Associazione Attendiamoci – impegnata con serietà e costanza da oltre ventitré anni nella formazione dei giovani – ha elaborato una proposta educativa per l’estate, avviata subito dopo la fine della scuola: una serie di attività gratuite formative ed aggregative per vari target d’età (medie, superiori ed universitari). Una proposta differente, per stimolare a fare la differenza. Per aprire menti e cuori, allargare gli spazi dei propri pensieri, guardare con occhi diversi, uscire da logiche di ovvietà…in breve, costruire persone capaci di affrontare la vita.

A fronte di tante parole e di povertà di iniziative…un fatto concreto: stimolare a fare la differenza. Non la proposta estiva, ma quantomeno una proposta nata dalla ferma convinzione della necessità sempre più urgente di adulti che si prendano significativamente cura dei giovani. Di adulti autentici testimoni e punti di riferimento credibili, perché oggi più che mai il bisogno è proprio lì: se un giovane non ha adulti credibili cui ispirarsi, il fallimento non può essere del giovane!

E Attendiamoci ha la fortuna (che non è casuale) di annoverare tra i propri soci e volontari, adulti che ancora ci credono, giovani che vogliono mettersi al servizio di altri giovani, investendo tempo e risorse. E che insieme scendono in campo proponendo attività aggregative, laboratori, feste, weekend residenziali e campi, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento, la creatività e la vita comunitaria, in luoghi significativi, sicuri e stimolanti.

Partendo dal Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata e gestito da oltre dieci anni dall’associazione, cornice principale delle varie iniziative, non mancheranno anche attività in altre località nella Città Metropolitana di Reggio Calabria dove Attendiamoci è già presente come Lazzaro, Bruzzano, Gambarie.

Per gli studenti delle scuole medie sono previsti due incontri settimanali dedicati a laboratori di teatro, fumetto, ballo e giochi di gruppo dove i giovani avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività, sviluppare le loro abilità artistiche e socializzare con i loro coetanei. Inoltre sarà proposta una esperienza residenziale di quattro giorni a fine giugno per sperimentare la vita comunitaria.

I giovani delle scuole superiori avranno a disposizione un’ampia offerta di attività formative per tre pomeriggi a settimana, pensate per aiutarli a sviluppare le proprie competenze, approfondire le conoscenze in diverse discipline e prepararsi per il futuro. Oltre alle attività diurne, saranno proposti weekend residenziali e campi come opportunità uniche di crescita e condivisione.

Ogni settimana saranno previsti eventi serali organizzati dagli studenti universitari, le cui attività culmineranno con un campo lavoro a Bruzzano dove Attendiamoci sta ponendo le basi per la realizzazione di un parco ludico – aggregativo in un terreno di proprietà recentemente donato da una famiglia locale.

Non solo i giovani, ma anche spazio agli adulti e famiglie con un campo residenziale ad agosto per riflettere sulla condizione giovanile, ampliare le proprie conoscenze, creare connessioni significative e godersi un momento di riflessione personale.

A fronte di tante parole e di povertà di iniziative…un fatto concreto: stimolare a fare la differenza!

Appuntamento al 25 giugno alle ore 19 al Villaggio dei Giovani dove verranno presentate le attività alla cittadinanza, realizzate grazie ai volontari dell’Associazione Attendiamoci.

Per richiedere informazioni sulle attività, utilizzare il seguente https://bit.ly/estate_att23