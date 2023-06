Reggio Calabria, ultime ore per partecipare al Concorso per Agente di Polizia Locale: come candidarsi

StrettoWeb

“Per tutti coloro che hanno deciso di partecipare al Concorso pubblicato dal Comune di Reggio Calabria per 18 posti di Agente di Polizia Locale area Istruttori, a tempo pieno e indeterminato, ricordiamo che domani è l’ultimo giorno utile per iscriversi al nostro corso di formazione organizzato dal Laboratorio di Formazione SULPL NAZIONALE (Sindacato di Categoria della Polizia Locale)”. Lo afferma in una nota il SULPL.

“Nostro obiettivo è far arrivare i ragazzi preparatissimi e sicuri di se a quell’importante percorso che potrebbe rappresentare per loro l’entrata nel mondo del lavoro e la possibilità di indossare con orgoglio quella Divisa. Abbiamo ancora alcuni posti disponibili; il corso prevede oltre 40 ore di alta formazione; è suddiviso in 17 lezioni che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23.00 e il sabato dalle 17.00 alle 19.30, in diretta, su piattaforma zoom.

I docenti sono esperti professionisti del settore.

Domani sera la prima lezione; il corso terminerà venerdì 14 luglio. Verrà rilasciato anche attestato di partecipazione.

Il programma affronterà tutte le materie necessarie per affrontare le prove d’esame. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti e gli oltre 6 mila quiz per permettere loro di esercitarsi.

Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, ref. Dott.ssa Miriam Palumbo”.