Reggio Calabria, Tuccio: “difendo poveracci vessati per la rottamazione delle auto e il Comune lascia questo mezzo ancora così…”

“Molti mesi fa avevo postato analoghe fotografie e da allora nulla è cambiato… Ironia della sorte oggi mi trovo in Tribunale a difendere un povero disgraziato che non ha avuto i soldi per rottamare la propria autovettura che si trovava in condizioni decisamente migliori rispetto a quella fotografata: Reato ambientale da abbandono di rifiuto pericoloso… oggi riservo un’accurata verifica al fine di accertare se la norma riguarda soltanto il privato, nella fattispecie un povero sgraziato ovvero se estensibile anche alla pubblica amministrazione, alla quale evidentemente è consentito tutto ed anche se ciò dovesse essere connesso al colore politico. Dal parcheggio del Tribunale di Reggio Calabria è tutto, a voi la linea../”. E’ quanto ha pubblicato su facebook l’avvocato Luigi Tuccio, storico esponente politico della destra reggina, già consigliere e assessore comunale.