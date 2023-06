Reggio Calabria, tragedia sul lungomare: sbaglia manovra e finisce su una panchina, ragazzina in prognosi riservata

StrettoWeb

Paura ieri sera sul lungomare Falcomatà a Reggio Calabria e precisamente nella zona di Piazza Indipendenza dove intorno alle 21:40 circa, un veicolo guidato da una donna, probabilmente per un errore di manovra dovuto al cambio automatico, ha investito una ragazza che si trovava seduta su una panchina.

La donna alla guida del grosso veicolo è finita sul marciapiede e ha investito una panchina dove si trovavano sedute in quel momento, 3 persone, una di queste, una giovane ragazza è stata colpita in pieno e le è stata schiacciata una gamba. La malcapitata si trova ora ricoverata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria in prognosi riservata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Questura che si trovavano in zona e successivamente la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso e i soccorritori del 118.