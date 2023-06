Reggio Calabria, finalmente tornano i varchi elettronici per tutelare la ZTL del corso Garibaldi

StrettoWeb

Finalmente tornano a Reggio Calabria i varchi elettronici usati anni fa per tutelare la ZTL del corso Garibaldi. I varchi virtuosamente installati con l’istituzione dell’area pedonale 20 anni fa, erano stati poi smantellati da questa amministrazione comunale nel 2014. Fortunatamente oggi il passo indietro volto a ripristinare ordine e decoro nella strada più importante della città.

“In merito alle polemiche infondate, rinvenibili in alcuni articoli di stampa e contenuti social, che stanno ingiustificatamente procurando allarme fra i titolari degli esercizi commerciali del corso Garibaldi, si precisa quanto segue:

La ZTL sul corso Garibaldi esiste da oltre un decennio. La Giunta comunale ha istituito, al momento solo su parte di esso, il controllo coi varchi elettronici della ZTL, come avviene in gran parte delle città del Paese, non andando a modificare null’altro: né chiudendo traverse, né intaccando la possibilità di parcheggiare lungo le traverse del Corso”. E’ quanto afferma l’assessore alle Attività Produttive, Angela Martino.

“L’amministrazione ha deciso di dotarsi di un metodo nuovo e più efficace per registrare eventuali infrazioni proprio per garantire il rispetto della ZTL già in essere da lungo tempo, a favore sia degli esercizi commerciali che dei cittadini che desiderano passeggiare sul Corso Garibaldi”.

“La Camera di Commercio e le categorie datoriali sono state formalmente invitate ad esprimere una opinione sulla possibilità di consentire l’accesso libero alla ZTL oltre che dalle ore 6.00 alle ore 10.00, come già attualmente previsto, per ulteriori 60 minuti anche durante le ore pomeridiane. Tutto ciò a dimostrazione della sensibilita’ che l’amministrazione ha nei riguardi delle attività commerciali”.

Reggio Calabria, la nota di Confesercenti sulle ztl sul Corso Garibaldi

“In relazione alle diverse segnalazioni allarmate ricevute da nostri associati che svolgono la loro attività sul Corso Garibaldi e alla comunicazione inviata alle Associazioni di Categoria dall’Amministrazione Comunale, riguardante i nuovi varchi elettronici che saranno installati nella parte sud della principale via cittadina, come Confesercenti Reggio Calabria vogliamo innanzitutto rassicurare gli esercenti: la ZTL del Corso, già istituita da più di 15 anni, non subirà alcuna modifica”. Lo afferma in una nota Claudio Aloisio Presidente Confesercenti Reggio Calabria.

“Dopo un confronto con l’Assessore Martino abbiamo ricevuto rassicurazione che nulla cambierà rispetto agli ultimi anni tranne, appunto, il sistema di rilevamento delle infrazioni che, oltre ad essere effettuato come è sempre stato dalle forze di polizia, nel tratto interessato sarà coadiuvato da questa nuova tecnologia.

Per ciò che concerne gli orari di carico e scarico che sin dall’istituzione della ZTL sono permessi dalle 06:00 alle 10:00, dopo un costruttivo confronto con gli operatori chiediamo all’Amministrazione di inserire un’ulteriore ora pomeridiana che vada dalle 16:00 alle 17:00 d’estate e dalle 15:30 alle 16:30 nella stagione invernale. Chiediamo inoltre l’istituzione di stalli permanenti nelle traverse del Corso ove sia possibile inserirli, per consentire il carico e lo scarico delle merci al di fuori degli orari previsti. In funzione di tale proposta ci dichiariamo fin d’ora disponibili ad incontrare i responsabili dei settori comunali preposti per verificare in quali vie poter posizionare i suddetti stalli che consentirebbero una più agevole gestione della consegna o del ritiro delle merci durante la giornata”.