Reggio Calabria, l’annuncio: “tornano operativi gli uffici regionali in Via Modena”

“Lunedì 12 Giugno gli uffici di Reggio Calabria della Giunta regionale torneranno operativi presso la sede di Via Modena“. Ad annunciarlo è il presidente del Gruppo Fratelli di Italia in Consiglio regionale Giuseppe Neri il quale sottolinea come “la prima preoccupazione delle strutture regionali è stata quella di creare le condizioni per la maggiore sicurezza per i dipendenti”.

“Proprio per questo, sono state avviate, come noto, delle attività di indagine geofisiche e strutturali per accertare eventuali criticità dell’edificio – afferma il consigliere Neri – per le quali è stato necessario sospendere l’attività lavorativa in presenza, creando evidentemente inevitabili disagi al personale, alle imprese, ai professionisti e ai cittadini. Sento per questo di doverli ringraziare per la pazienza dimostrata e, allo stesso tempo, mi corre l’obbligo di sottolineare come tutte le attività tecnico-amministrative condotte dai competenti settori regionali (Patrimonio ed Economato) si sono svolte con il massimo dell’efficienza, del rigore e della consapevolezza della necessità di individuare in tempi brevissimi, le giuste soluzioni”.

“Ed infatti, in un solo mese e mezzo di lavoro di indagine, è stato definito il percorso operativo che consentirà di riaprire gli uffici di Via Modena il prossimo lunedì grazie alla decisione di alleggerire i carichi verticali lasciando libero e non utilizzato il terzo piano dello stabile e, contestualmente, avviare i lavori per il primo immediato consolidamento strutturale. Entro 45 giorni si dovrebbero peraltro completare le verifiche sismiche al fine di individuare eventuali ulteriori interventi”.

“Un lavoro fatto in sinergia, completato anche prima dei tempi previsti, che ha, come tutti noi amministratori regionali abbiamo, l’unico obiettivo di garantire ai nostri dipendenti la sicurezza e locali idonei ed efficienti. L’impegno mio e di tutto il gruppo di Fratelli di Italia ma, ritengo dell’intera rappresentanza istituzionale regionale, sarà quello di continuare a monitorare la situazione e a garantire sostegno per tutte le iniziative che dovessero rendersi necessarie, anche nell’ottica di una complessiva e più funzionale logistica degli uffici della Giunta regionale nella città di Reggio Calabria”.