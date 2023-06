Reggio Calabria, storica sentenza del TAR sui vincoli paesaggistici della periferia Sud: cosa cambia per i cittadini

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il T.A.R. di Reggio Calabria fa chiarezza sul corretto rispetto del vincolo paesaggistico esistente nella periferia sud di Reggio Calabria, precisando che, in assenza di vincolo diretto, la Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio non possa opporsi alla demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato”. Lo afferma in una nota l’Avv. Domenico Iofrida, Patrocinante presso le Magistrature Superiori.

“E’ questo l’importante principio affermato dal Tribunale Amministrativo a seguito del ricorso proposto da un privato cittadino, patrocinato dall’avv. Domenico Iofrida, avverso il diniego di parere della Sovraintendenza”.

“Con la sentenza n. 510/2023 il T.A.R. RC ha prescritto che, in un contesto in cui il vincolo paesaggistico sia preposto alla tutela del “tipico aspetto del pittoresco paesaggio” e non faccia riferimento ad aspetti intrinseci del patrimonio edilizio, un intervento urbano insuscettibile di alterare i valori estetici dell’area, in quanto finalizzato alla fedele ricostruzione dell’esistente, non possa essere inibito”.

“Questa decisione assume particolare interesse per i proprietari di fabbricati ubicati nell’area catastale di Pellaro laddove esiste il vincolo di cui al D.M. 10.02.1976 mirato alla tutela di una parte di territorio che “è caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale……La protezione ……. si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte”. In tale contesto la demolizione e fedele ricostruzione, a ben vedere, non è in contrasto con la tutela del paesaggio tutelato e spesso consente un più efficiente adeguamento sismico ed energetico degli edifici”.