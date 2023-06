Reggio Calabria, si chiude la stagione CSI: la Reghion vince lo Scudetto, finale dedicata a Leo Iriti

StrettoWeb

Domenica scorsa, la finalissima del Campionato di Pallacanestro Csi si è confermata più festante ed emozionante che mai. Pubblico delle grandissime occasioni al PalacolorCsi di Pellaro, nel commosso ricordo dell’editore Leo Iriti. Un minuto di silenzio, striscioni e tantissimi applausi per ricordare Leo, uomo di sport e di cultura della nostra città. Presenti, in campo il Presidente Provinciale Csi Paolo Cicciù, il direttore Paolo Simone ed il referente Basket Csi Armando Russo, assoluto protagonista del successo del partecipatissimo Campionato di Pallacanestro promosso dal Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria. I dirigenti del Comitato felicissimi e orgogliosi della giornata e di un campionato vissuto con passione, partecipazione, volontà ed emozioni.

Reghion vs Magic

Già tante le società sportive pronte a buttarsi nella mischia per la stagione 2023/2024. Anche chiamate dalla vicina Sicilia. Un campionato, quindi, sempre più di livello e che punta a diventare riferimento per la pallacanestro e l’associazionismo sportivo nazionale. “La partita”, probabilmente il momento più alto del basket reggino, è andata in scena, non senza sorprese. Reghion contro Magic, sempre loro, questa volta in campo neutro per confermare l’alto livello visto nelle due precedenti sfide. Nero-arancio sospinti dai Total Kaos, ritmo irrefrenabile e straordinario. Magic a caccia della conferma del titolo dopo il bronzo italiano. Il resto è fumogeni, tamburi e festa grande in casa “Popolare”.

La Reghion vive la gara e si qualifica per le Finali Nazionali Csi ( unico Ente di Promozione a proporre questa fase) provando a riportare lo scudetto a Reggio Calabria, dopo la vittoria dell’Aleandre Basket di qualche anno fa. La Magic esce a testa altissima, dopo una grandissima prova e dopo aver, per anni, rappresentato al meglio la nostra Città e la nostra Regione, alle finali nazionali.

I premi

Partecipatissima la premiazione a fine gara. Premio Mvp della finale ad Andrea Pellicanò, miglior Giovane a Matteo Arillotta, miglior Coach a Daniele Saccà, miglior veterano a Vincenzo Meduri. Premiati gli Arbitri Antonio Ramondini e Giuseppe Gagliano, l’ufficiale di campo Karen Canelas. Terzo posto per i ragazzi dell’Università Mediterranea e della Pallacanestro Catanzaro. Coppa per i vice campioni della Magic e, tra festa, musiche e applausi, scudetto Csi e titolo Regionale 2023/2024 alla Reghion.

Preziosissima, durante tutta la stagione, la collaborazione della redazione giornalistica di Reggio a Canestro. Grazie a Gianni Mafrici e Luigi Gangeri che, tra le tantissime partite giocate, le voci ed i volti dei partecipanti, hanno potuto raccontare la pallacanestro di questo nostro grande e appassionato territorio.

Si chiude, per il Csi Reggio Calabria, una stagione ricca e intensa. La finalissima di pallacanestro, di fatto, chiude l’anno sportivo e rilancia la nuova programmazione con tantissime novità e attività. Nelle prossime settimane, infatti, sarà pubblicato il Comunicato Ufficiale n° 1 con i campionati, le attività, la formazione e i percorsi che, da sempre, provano a dare costanza e concretezza ai valori che il Csi porta avanti nel nostro territorio metropolitano. Valori che non sono negoziabili e che puntano a mettere al centro solo ed esclusivamente le persone. Lo sport ed il gioco sono quindi solo lo strumento e non il fine di un’attività associativa diventata segno per questo fragile e, spesso, incoerente territorio.