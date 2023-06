“A Reggio Calabria uno scadimento politico e culturale che non si registrava dal secondo dopoguerra”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolta l’Assemblea del Comitato “SenzaFiltro”, cui aderiscono decine di cittadini di Reggio di estrazione progressista che ritengono importante contribuire a rivitalizzare il dibattito politico nella città di Reggio Calabria. “Ad avviso di SenzaFiltro – si legge nella nota – in città si avverte uno scadimento politico e culturale che mai si è registrato almeno dal secondo dopoguerra. E’ in atto una profonda crisi di classi dirigenti che sta trascinando Reggio nel più profondo degrado e nell’incapacità di pensare il futuro e di costruire un progetto che possa riportare la città in condizioni accettabili. Tutti gli indicatori ci portano agli ultimi posti nelle classifiche di vivibilità: al 102 posto su 107, addirittura in discesa anche sull’anno precedente”.

“Nel passato, almeno a nostra memoria, mai si è arrivati a questi livelli in tutti i settori: dalla sanità ai trasporti, dalla cultura agli spazi verdi, dalla viabilità al recupero di spazi sociali. Cioè siamo una città che rischia la morte lenta, una agonia lunga e dolorosa che continuerà a fare spopolare Reggio portando via la parte più viva della società, le intelligenze più attive, i ragazzi e le ragazze che cercano di realizzare il proprio progetto di vita altrove”, continua la nota.

“Reggio sta vivendo questa particolarissima fase di declino. Eppure abbiamo nella nostra storia personalità che hanno dato lustro e prestigio alla città, dal sindaco del primo dopoguerra Giuseppe Valentino a Biagio Camagna, da Enzo Misefari a Eugenio Musolino, Da Giuseppe De Nava a Vittorio Baroni Adesi, da Gaetano Cingari a Tommaso Rossi, a Rita Maglio, a Pasquino Crupi. In anni più recenti da Domenico Cozzupoli a Leone Pangallo, da Saverio Zavettieri a Pinino Morabito, da Natino Aloi a Renato Meduri, da Pietro Battaglia a Italo Falcomatà e a tanti altri. Grandi uomini e donne di diverso e contrapposto orientamento politico che hanno alimentato dibattito culturale e fatto crescere la città”.

“I promotori del Comitato SenzaFiltro si pongono l’obiettivo di favorire un partecipato dibattito aperto e pubblico sulle condizioni di Reggio e soprattutto sulla sua prospettiva sociale ed economica. Gli aderenti al Comitato, per evitare qualsiasi strumentalizzazione, hanno sottoscritto l’impegno a non candidarsi in alcuna competizione elettorale a qualsiasi livello nei prossimi cinque anni. Con parere unanime Presidente del Comitato SenzaFiltro è stato designato il sindacalista Nino Costantino“, si chiude la nota.