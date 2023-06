Reggio Calabria: ritornano gli appuntamenti con i “Salotti Biesse”, iniziativa sulla figura di Maria

StrettoWeb

Ritornano i consueti appuntamenti con i “Salotti Biesse”. Il primo incontro si è svolto presso l’Hotel del Torrione dove è stato affrontato il tema “La figura di Maria di Nazaret tra Cattolicesimo e Islam”. E’ stata proprio la figura di Maria protagonista del partecipato confronto al centro delle due grandi religioni mondiali. Dopo i saluti, rivolti ai numerosi soci presenti al salotto, da parte della presidente nazionale e fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Bruna Siviglia, che ha ribadito come “la figura di Maria è strumento di dialogo tra due mondi cosi diversi, la parola per affrontare l’interessante tema è passata poi a Padre Giovanni Aitollo, ordine dei francescani minori, che ha parlato della Vergine Maria partendo dall’annunciazione dell’angelo quale punto fondamentale e cardine della religione cristiana. Il “Si” di Maria ha cambiato la storia del mondo, accettando umilmente la volontà di Dio ha permesso a Dio stesso di incarnarsi e farsi uomo per mezzo di suo figlio Gesù Cristo“. “La Madonna – dice Padre Giovanni – ha accompagnato Cristo durante tutta la sua vita, dalla nascita a Betlemme fino alla morte in Croce sul Calvario. Maria, dunque, è stata e lo è tuttora una donna in cammino. A parlare della figura di Maria nella religione musulmana è stato il Dott. Mohammad Alkilani il quale ha esposto attraverso le parole del Corano come anche per i credenti musulmani Maria occupi un posto fondamentale nelle scritture. L’Islam, infatti, riconosce Maria quale donna graziata da Dio nelle sacre scritture, è molto considerata e rispettata. Un analisi approfondita ed esaustiva quella del Dott Alkilani che ci ha permesso di conoscere meglio la figura di Maria nel Corano”.

A dare testimonianza della presenza di Maria nelle nostre vite, è stato il Dott. Antonio Paolillo, che ha raccontato la sua esperienza da cattolico e mariano iniziando dal ricordo della sua infanzia dove la nonna narrava dell’amore e della protezione che Maria riserva ad ognuno di noi. “Da qui – prosegue Paolillo – è importante impostare, nelle famiglie, un’ educazione rivolta ai più piccoli che parta dagli insegnamenti del Vangelo. Citando San Massimiliano Maria Kolbe – “Chi ha Maria per Madre, ha Cristo per fratello”. Paolillo colloca “la figura di Maria Madre dentro le nostre mura domestiche che diventano il luogo dove sono condivise le gioie e i dolori di tutti noi e la Regina della casa non può che essere la madre, Maria appunto, madre che consola, che tutto comprende, che tutto ama. Al termine dell’incontro sono seguite numerose domande e testimonianze di vita da parte della platea presente”.