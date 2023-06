Reggio Calabria, ripristinata la fontana dedicata a Mino Reitano

StrettoWeb

“Un altro piccolo passo in avanti nella riattivazione delle fontane di Reggio. Grazie all’impegno di due dipendenti comunali Piperi Sandro e Fazzari Consolato che hanno eseguito una serie di lavori di ripristino della impermeabilizzazione delle vasche, la sistemazione dei motori e dei faretti è stato possibile fare ripartire la fontana dedicata al nostro celebre conterraneo Mino Reitano. Lì ringrazio di vero cuore ed ora penseremo ad un’altra fontana. Giusto per vostra conoscenza l’acqua che viene usata è sempre la stessa riciclata, è necessario avere rispetto della risorsa idrica”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Francesco Barreca.