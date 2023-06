Reggio Calabria, rinnovo degli organi dirigenziali dell’Associazione culturale “Un peperoncino per lo stretto”

StrettoWeb

Si è riunita ieri, in un noto locale della città reggina, l’assemblea dei soci dell’Associazione culturale “Un peperoncino per lo stretto”, delegazione aderente all’ Accademia italiana del peperoncino. Tra i tanti punti all’ordine del giorno, era previsto il rinnovo degli organi dirigenziali. È stato confermato alla presidenza, per il prossimo triennio, Sergio Ribecco, confermati anche la vice presidenza, la segreteria e l’addetta stampa, rispettivamente Fortunato Pennestri’ , Angelo Latella e Mariella Malara. Nuovo ingresso per Francesca Alampi, a cui è stata affidata la consulenza enogastronomica degli eventi in cantiere. Primo dei non eletti, Alfonso Canale. Nomine extra per Demetrio Morello e Nino Alampi, il primo responsabile alle adesioni aziendali, il secondo responsabile ai rapporti extra regionali. L’assemblea ha anche approvato una bozza delle attività associative da proporre o riproporre, tra le quali spiccano la “Tre giorni di fuoco” e il Premio “Peperoncino d’oro”.