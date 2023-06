StrettoWeb

Una enorme buca era presente da diverso tempo all’incrocio di Via Marconi, nella zona sud di Reggio Calabria e creava un serio pericolo per i cittadini. Qualche settimana fa un cittadino di Reggio Calabria ha piantato e addobbato un alberello in modo molto singolare tanto da richiamare probabilmente l’attenzione di chi di competenza che finalmente è intervenuto per ripristinare il manto stradale e tappare la voragine eliminando però la meravigliosa “scultura”.