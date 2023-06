Reggio Calabria: presentata 11ª edizione del Professional Day | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Arriva l’undicesima edizione del Professional Day organizzata dalla cooperativa CISMe insieme con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Settore Job Placement, la Città Metropolitana, la Camera di Commercio-Azienda speciale Informa. Questa mattina l’evento è stato presentato, in conferenza stampa, nel salone della Camera di Commercio. Il PDay si terrà a Reggio Calabria il 22 e il 23 giugno, dalle 9 alle 17, al lotto D dell’Università Mediterranea e ci sarà la possibilità di presentare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui di lavoro.

Ad aprire la conferenza stampa, moderata dalla giornalista Paola Suraci, il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana che ha sottolineato l’impegno degli enti promotori per offrire opportunità di lavoro al territorio. “Dopo le ultime edizioni, sono state oltre 80 le persone assunte con un contrato di lavoro. Quest’anno sono più di 50 le aziende che parteciperanno. E’ un’ottima occasione e per questo abbiamo anche aiutato gli ex lavoratori dell’Alival, dopo la chiusura del caseificio di San Gregorio, a candidarsi e a preparare i curriculum e il bilancio di competenze così da cogliere questa opportunità per reinserirsi nel mondo del lavoro”.

Anche il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti ha parlato di servizio al territorio. “L’università ospiterà per il secondo anno consecutivo la manifestazione al lotto D della cittadella e siamo felici di poter favorire l’incontro tra le aziende e chi cerca lavoro, così da dare risposte concrete e opportunità ai nostri giovani. Ma il PDay ovviamente è aperto non solo agli studenti della Mediterranea ma a tutti e sarà anche una buona occasione per i tanti neet che non studiano e non lavorano”.“Siamo felici – ha concluso il rettore Zimbalatti- della sinergia che si è creata tra gli enti, grazie anche al lavoro prezioso della CISMe e anche al settore di Job Placement dell’Università, coordinato dal prof. Mario Versaci”.

Il Professional Day è ormai una realtà e offre ai giovani e meno giovani, una occasione per trovare lavoro. Anche la Città metropolitana, con il sindaco facente funzioni Carmelo Versaci e il delegato Rudi Lizzi, crede nel lavoro di squadra e nella sinergia tra istituzioni. “E’ una iniziativa che consente ai nostri giovani di rimanere nella nostra terra. Un segnale, che arriva dalla scorsa edizione del PDay, mi sembra rilevante per l’inversione di tendenza alla quale puntiamo: l’8,3% delle persone inserite in azienda dopo aver sostenuto il colloquio oggi risultato assunti a tempo indeterminato. Questo anche perché ci sono nel nostro territorio aziende virtuose che cercano eccellenze e con il PDay si dà questa possibilità non solo a chi cerca un lavoro, ma anche a chi deve assumere, di entrare in contatto. Proviamo a fare un racconto diverso, dunque, della nostra terra e chi si presenta ai colloqui sa che sono liberi e meritocratici. La CISMe riesce a farci sedere ad un tavolo, tutti gli attori istituzionali, e proviamo a dare risposte concrete al territorio e siamo felici di questa sinergia. Noi abbiamo provato a creare le condizioni e per mettere alle nostre aziende e ai nostri ragazzi delle opportunità”. “Ci crediamo tanto – ha sottolineato Luzzi – e i dati ci danno ragione. Questa amministrazione punta anche alla prossima edizione perché la politica deve garantire a tutti delle occasioni. Ci sono 54 aziende pronte ad offrire lavoro”.

I numeri, dunque, raccontano di una rassegna sempre in crescita, che è punto di riferimento per la Calabria ed offre al territorio opportunità di lavoro: più di 50 le aziende presenti a questa edizione (lo scorso anno erano 47). 2286 i colloqui prenotati lo scorso anno e dal sondaggio fatto da Cisme tra le aziende presenti è emerso che a 56 persone è stato proposto un inserimento in azienda al 45,8% sotto forma di tirocinio, 12,5% apprendistato, 12,5% contratto a tempo determinato, 8,3% contratto a tempo indeterminato, il resto contratti di collaborazione.

“E’ l’undicesima edizione del Professional Day ma è la terza che vive vita propria. Quando è nato il PDay, infatti, era parte del Salone dell’Orientamento ma visto il forte successo e le richieste si è pensato di farlo vivere autonomamente grazie anche alle istituzioni che ci hanno supportato”, evidenzia Daniela Rossi, presidente CISMe che sottolinea “sta per scadere il mio secondo mandato in cooperativa e non rinnovo la mia candidatura, per impegni familiari, e per questo oggi è l’ultima conferenza stampa nel ruolo di presidente. Ringrazio la collega Francesca Ruggeri per l’eccellente lavoro fatto, non solo per questa edizione, ma per la riuscita del Professional Day sin dalla sua nascita, e per quanto mi riguarda continuerò ad offrire il mio contributo. La forza del successo del Professional Day è quella di essere riusciti a fare un lavoro di squadra e sono certa che anche in futuro si continuerà su questa strada, insieme alle istituzioni”.

Appuntamento quindi a giovedì 22 e venerdì 23 giugno con il Professional Day, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Per partecipare è necessario prenotarsi, entro e non oltre il 19 giugno, compilando il Google Form sul sito https://www.professionalday-rc.it.