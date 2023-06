Reggio Calabria: al via la 1ª edizione del premio nazionale storico – letterario Leucopetra

StrettoWeb

Al via la prima edizione del premio nazionale storico-letterario Leucopetra organizzato dall’Associazione Eureka ODV sita a Lazzaro a Reggio Calabria per valorizzare la scrittura di autori emergenti o autori affermati nell’ambito storico, letterario e poetico.

Il premio è articolato in quattro sezioni:

Narrativa edita in lingua italiana

Narrativa edita a tema Calabria: le opere devono avere come oggetto la Calabria sotto forma di romanzo, studi storici e/o antropologici o raccolta di racconti etnografici

Poesia in lingua italiana

Poesia in vernacolo calabrese

Le opere possono essere inviate fino al 10 luglio 2023. La giuria sceglierà, secondo il suo insindacabile giudizio, le prime tre migliori opere tra quelle presentate e decreterà i vincitori delle quattro sezioni previste dal regolamento assegnando i premi attribuiti ad ogni singola sezione.