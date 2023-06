Reggio: a Palazzo Campanella la premiazione del concorso “Eroi E Supereroi. Dalla fantasia alle realtà”

StrettoWeb

Nell’Aula Francesco Fortugno di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, si è tenuta l’ottava edizione del concorso “Eroi E Supereroi. Dalla fantasia alle realtà”, dedicato a Fabiana Luzzi (la giovanissima di Corigliano Calabro vittima di femminicidio nel 2013), promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e il Coordinamento regionale delle Consulte studentesche e riservato alle scuole primarie e a quelle secondarie di primo e secondo grado. Il concorso di quest’anno richiedeva agli studenti di creare un’opera che potesse esprimere, in maniera originale ed inedita, la loro visione degli Eroi e dei Supereroi: personaggi frutto della propria immaginazione. Obiettivo quello di comunicare attraverso le immagini, così ponendo in essere un mezzo immediato di espressione, ulteriore strumento per poter elaborare emozioni e sentimenti e per poter dar forma alle proprie idee ed alla propria fantasia.

A moderare l’evento il giornalista Giorgio Neri. Il segretario generale del Consiglio regionale Maria Stefania Lauria e la prof.ssa Franca Falduto per l’Ufficio scolastico regionale, hanno affiancato il segretario – questore del Consiglio regionale Salvatore Cirillo durante la premiazione degli Istituti e degli alunni vincitori. Presente all’incontro anche Marika Luzzi, sorella di Fabiana.

Istituti scolastici vincitori

Scuole primarie (SEZ. A)

Marika Pia Montalto – I.C. “Don G. Bosco” di Corigliano – Rossano

Chiara D’Acri – I.C. “Taverna” di Montalto Uffugo

3. Noemi Maria Barbaro – I.C. “San Francesco” di Palmi

Scuole secondarie di primo grado (SEZ. B) Benedetta Spadafora – I.C. “Taverna” di Taverna

Alessandro Sisinni – I.C. “Don F. Mottola” di Tropea

3. Rania Blal Fassi – I.C. “F. Pentimalli” di Gioia TauroScuole secondarie di secondo grado (SEZ. C) Giulia Ceriolo – Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria

Domenico Celerino – I.T.C. “L. Palma” di Corigliano – Rossano

3. Lorenzo Ruffolo – Liceo Scientifico “G. Scorza” di Cosenza

Salvatore Cirillo, segretario Questore del Consiglio Regionale Calabria, nel portare i saluti del presidente Mancuso, ha sottolineato: “oggi è una giornata importante e spero che questo evento prosegua negli anni. Grande emozione da parte mia nel premiare i ragazzi in questa fantastica edizione”.

Le parole di Salvatore Cirillo, segretario Questore del Consiglio Regionale

Le parole di Franca Falduto, responsabile regionale delle consulte studentesche

