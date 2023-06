A Reggio Calabria passeggiata fotografica dedicata a storia, arte e cultura

StrettoWeb

Domenica 2 luglio, dalle ore 9.00, la community Igers Reggio Calabria torna in città con l’Igers Urban Trekking.

La passeggiata fotografica urbana dedicata alla storia, all’arte e alla cultura della città di Reggio Calabria sarà parte dell’ottava edizione della NTC Summer League, il torneo di pallacanestro del circuito 3×3 Italia che dal 30 giugno al 2 luglio coinvolgerà le squadre reggine nel cuore pulsante del chilometro più bello d’Italia, l’Arena dello Stretto. L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria.

Tutti i partecipanti, armati di smartphone e/o macchine fotografiche, potranno partecipare gratuitamente ad un trekking alla scoperta di tesori più o meno conosciuti con un percorso che partirà alle 9.30 dal Waterfront seguendo questo itinerario:

Tomba Ellenistica;

Parco Archeologico della Collina degli Angeli;

Le 100 scale;

Odeion di via XXIV Maggio;

Area Archeologica Griso Laboccetta;

Scalinata della Giudecca;

Castello;

Duomo e Colonna di San Paolo;

Terme Romane;

Mura Greche;

Arena dello Stretto;

Al termine del percorso, gli Igers saranno ospiti dell’NTC Village e lì parteciperanno ad una gara di tiro che metterà in palio tre delle t shirt, realizzate da NTC e da The Chilipepper, disegnate da Salvatore Borzacchiello – @borzac – per celebrare il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita previa registrazione su Eventbrite fino alle 23.59 di sabato 1 luglio.

