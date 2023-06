Reggio Calabria: pagamento acconto Imu| SCADENZA e DETTAGLI

StrettoWeb

Hermes Servizi Metropolitani, comunica che entro il prossimo venerdì 16 giugno deve essere effettuato il pagamento della rata dell’acconto IMU per l’anno 2023. Entro tale termine il contribuente, può scegliere di corrispondere l’intera imposta dell’anno in unica soluzione.

Si porta a conoscenza della cittadinanza, che per il pagamento dell’acconto IMU 2023, sono state riconfermate le aliquote previste per l’anno 2022. Il versamento dell’acconto Imu deve essere effettuato con modello F24 e può essere eseguito presso gli uffici postali, sportelli bancari e on line. Si ricorda che il codice Ente del comune di Reggio Calabria è H224.