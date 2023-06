Reggio Calabria, Padre Giovanni Aitollo presenta il volume “Abbiamo confessato che non c’è in nessun altro salvezza vera”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Martedì 20 giugno, alla Biblioteca Villetta “P. De Nava”, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca presentano il volume “Abbiamo confessato che non c’è in nessun altro salvezza vera” di Padre Giovanni Aitollo. Dopo i saluti istituzionali parlerà del libro padre Pasquale Triulcio, docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Istituto Teologico di Reggio Calabria. Sarà presente padre Giovanni Aitollo. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. La storia delle origini francescane in Calabria è stata inaugurata da un avvenimento tanto interessante quanto controverso: il martirio subìto nel 1227 a Ceuta, in Marocco, da alcuni frati capeggiati dal celebre san Daniele da Belvedere.

Il fatto, studiato a partire dalle fonti a disposizione e inserito nel suo specifico contesto storico, rivela profonde connessioni con la storia del francescanesimo, non solo calabrese, in modo particolare con i suoi rapporti con il mondo musulmano. La novità del lavoro è ascrivibile alla sua sistematicità e soprattutto alla collocazione della vicenda dei Martiri di Ceuta nell’estesa “costellazione” di uomini e donne appartenenti al Francescanesimo e alla Chiesa.