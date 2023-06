Reggio Calabria omaggia Pasquale Vazzana, “L’Imperatore”: il ricordo emozionante al PalaCalafiore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Al PalaCalafiore c’erano tutti: nel maxi impianto reggino, all’ingresso “Atleti” è stata apposta una targa nel suo ricordo. Parliamo di Pasquale Vazzana, per tutti “L’Imperatore”: davanti alla famiglia sono intervenuti Fortunato Serranò, che ha preso le redini del suo operato; Coach Bolignano della Pallacanestro Viola; il Presidente Surace della Fip Calabria; Antonio Cugliandro Coach della Reggio Bic Basket in Carrozzina; Antonio Musolino Presidente della Botteghelle Basket, che hanno fornito delle testimonianze tangibili e bellissime della storia di Pasquale Vazzana.

L’iniziativa è stata possibile grazie al consenso dell’Amministrazione Comunale ed a piccoli ma significativi contributi privati, da semplici appassionati alle squadre aderenti che hanno apprezzato giorno dopo giorno le doti umane e professionali di una persona che non è stata un semplice “custode” ma un punto di riferimento per tutti.

Il suo impegno giornaliero e costante, i suoi sorrisi ed il suo unico modo di fare rimarranno impressi nel tempio dello sport reggino.

“L’Imperatore”, come veniva affettuosamente chiamato, Pasquale, da amici e appassionati di basket, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità sportiva cittadina, in virtù delle sue doti umane e professionali che hanno sempre caratterizzato il suo ruolo e la sua presenza all’interno del glorioso impianto di Pentimele. Pasquale ha rappresentato pienamente il profilo di persona profondamente legata al proprio lavoro che ha svolto sempre con il sorriso sulle labbra e animato costantemente dal forte attaccamento ai colori dello sport in tutte le sue forme, davanti a tanti amici, ritrovati numerosi per ricordare la sua memoria.