A Reggio Calabria nasce il trekking urbano alla scoperta di San Paolo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È stato firmato questa mattina presso il Museo Dioceano su iniziativa della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, alla presenza di Vescovo Mons. Fortunato Morrone, il Protocollo di intesa per la promozione e valorizzazione del “Trekking urbano a Reggio Calabria alla scoperta di San Paolo e l’attuazione del Progetto ‘La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”. Il Progetto, elaborato dalla “Pattuglia San Paolo”, gruppo di Adulti scout aderenti a diverse realtà cittadine (MASCI, Scout Brutia, AGI2000 e FSE), è finalizzato a fare diventare il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria tappa di un “Cammino” di rilievo nazionale, con tragitto anche via mare, con l’obiettivo di ripercorrere il viaggio che San Paolo fece, da prigioniero, nel 61 d.C. da Cesarea a Roma, con tappa nell’Italia meridionale nelle città di Siracusa, Reggio Calabria e Pozzuoli, e che lo stesso San Paolo descrisse negli Atti degli Apostoli.

In particolare, il Trekking urbano è stato ideato avendo come riferimento quello che San Paolo rappresenta per la Città di Reggio, grazie al prodigio della colonna ardente che fece approdando a Reggio. Egli riuscì, attraverso le sue predicazioni, a convertire i reggini e a diffondere il Cristianesimo in tutta la Calabria. San Paolo è stato riconosciuto come il fondatore della Chiesa reggina, Padre nella fede dei cristiani di Calabria e Patrono principale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria.

Il Trekking urbano è stato ideato unendo tutti i luoghi dove ci sono opere d’arte che richiamano la venuta di San Paolo a Reggio o, comunque, i luoghi che ricordano il periodo storico della sua venuta, il suo approdo, le sue lettere e la sua figura. Questo nuovo itinerario ha l’ambizione di fare diventare Reggio Calabria luogo di attrazione intorno alla figura di San Paolo con riferimento a interessi diversi.