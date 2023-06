StrettoWeb

Si comunica che la manifestazione di beneficenza “Artigiani della pace… sulle ali dello sport” promossa dall’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre”, prevista per domani (6 giugno), è stata rinviata a giovedì 8 giugno 2023 alle ore 9:00 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, causa previsioni meteo avverse. Così in una nota si comunica lo spostamento dell’evento per via del maltempo di questi giorni.