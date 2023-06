Reggio Calabria: all’A Gourmet Luca Pappagallo presenta il suo nuovo libro

StrettoWeb

Luca Pappagallo presenta il suo nuovo libro presso L’A Gourmet di Chef Filippo Cogliandro. Una nuova iniziativa culturale, tra le tante che chef Cogliandro pensa e realizza per il suo territorio, riguarda la presentazione del nuovo volume del famoso cuoco (o ‘cuciniere curioso’, come lui ama definirsi) Luca Pappagallo. Pappagallo, ormai divenuto una vera e propria star del web e della tv, sarà a Reggio il 17 giugno con la sua ultima fatica “Tutti i Sapori di Casa Pappagallo – ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato”.

Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito del progetto “ArtGallery”, curato dal direttore artistico Elisabetta Marcianò, che mira alla promozione dell’arte in tutte le sue forme, a partire da quella pittorica sino ad arrivare alla culinaria. E difatti, l’Accademia Gourmet, da oltre due anni, è anche galleria d’arte, ospitando numerose e prestigiose mostre, ed è raffinata cornice di innumerevoli iniziative, come per esempio la prima, quella che ha dato il via, in grande stile, a questo bel progetto culturale nel 2020: la Cena Dalì.

Tanti eventi d’alto spessore, come anche Levitas, che valorizza il patrimonio architettonico del territorio metropolitano, che hanno avuto notevole risalto a Reggio e non solo anche grazie al sapiente lavoro della Event manager Patrizia Sorrentino. E si è conclusa da pochi giorni la mostra di Domenico Monteforte con un incontro con l’autore, curato da Carlo Motta, responsabile editoriale Mondadori.

Luca Pappagallo, dunque, sabato 17, sarà all’Accademia per presentare il suo libro attraverso un piacevole dialogo con Marina Neri, poetessa e scrittrice, che aiuterà la platea a conoscere meglio Pappagallo e la sua cucina, grazie alla quale ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno social, essendo tra i primi a creare un sito dedicato all’arte culinaria.

Ovviamente non mancherà la cena, realizzata a quattro mani, da Chef Filippo Cogliandro e da Luca Pappagallo, che uniranno le loro arti per regalare emozioni culinarie live “per la gioia degli occhi e del palato”.